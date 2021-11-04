«Не только смущение»: специалисты назвали признаки симпатии

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Смущение, стеснение или, наоборот, пристальные взгляды выражают желание понравиться человеку, когда любовь только зарождается. Однако ученые из Лейденского университета в Нидерландах раскрыли вовсе другие признаки симпатии. Так, например, люди становятся наиболее похожими друг на друга.

Участниками исследования стали более 140 мужчин и женщин от 18 до 38 лет. Суть эксперимента заключалась в том, что пары, которые не были знакомы друг с другом, посетили романтические свидания. В течение нескольких секунд партнеры должны были оценить друг друга.

Отмечается, что в это время на них были надеты специальные очки, которые отслеживали движение глаз, а также аппарат, фиксирующий сердечный ритм, и устройство для контроля потливости ладоней. Участникам необходимо было оценить, насколько им симпатичен партнер, пишет журнал Nature Human Behaviour.

Стало ясно, что из всех пар лишь у 17 процентов возникло желание пойти на второе свидание. В таком случае у обоих партнеров пульс увеличивался или уменьшался в одно и то же время. То же самое наблюдалось с потливостью рук.

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