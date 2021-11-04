Дерматолог рассказала об участившейся проблеме из-за перенесенного COVID-19

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Выпадение волос стало самым частым последствием перенесенного коронавируса. Это последствие может появиться через один–два месяца после болезни. Об этом рассказала дерматолог-трихолог Елена Климкина.

— Причина в том, что во время заболевания коронавирусом страдает весь организм, причем как от самой инфекции, так и от токсического действия препаратов для ее лечения. При этом волосы выпадают не сразу, а спустя 30–60 дней после перенесенного заболевания. Это связано с особенностью цикличности развития волоса, который проходит определенные фазы, — объяснила Климкина.

Она отметила, что алопеция возникает резко. Это может вызывать панику у пациентов. Поэтому специалист рекомендует незамедлительно обращаться за медицинской помощью, передает РИА Новости.

— Каждый пациент обязательно осматривается врачом при помощи трихоскопии, что позволяет увидеть проблему на микроуровне и понять масштаб. Проводятся определенные анализы, необходимые конкретному пациенту. Это может быть анализ крови, забор волос или чешуек кожи. Суммируя все результаты осмотра и обследования, врач-трихолог назначает корректирующую и восстановительную терапию, — заключила Климкина.

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