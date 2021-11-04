«Фотография и рукоделие»: россияне назвали свои увлечения

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Хобби есть более чем у половины россиян. Четверть граждан России имеет более одного хобби. Это следует из результатов опроса, проведенного интернет-магазином Ozon.

— Самым распространенным хобби в стране оказалось фотографирование: им увлекается более четверти респондентов. В свободное время россияне также увлекаются чтением и настольными играми, — передает РБК результаты исследования.

Кроме этого, россияне увлекаются рисованием, рукоделием, прослушиванием музыки и компьютерными играми. Меньше респондентов ответили, что им интересны рыбалка и ведение блогов. Десятая часть сказала, что для них хобби — это игра на музыкальном инструменте, а также собирание пазлов.

Из опроса следует, что часть россиян потеряла интерес к филателии и нумизматике. Эзотерика также является редким хобби у населения.

Также из опроса стало ясно, что россияне тратят на хобби много времени. Почти половина опрошенных заявила, что уделяет ему несколько часов в день. Три процента респондентов признались, что не имеют хобби, но в будущем планируют начать чем-то увлекаться.

Часть респондентов пытается монетизировать хобби. 15 процентов заявили, что им уже удалось это сделать. Почти четверть россиян признались, что заработать на хобби им пока не удалось, но при этом пятая часть опрошенных заявили, что намерены вскоре попытаться получать от увлечения доход.

Для тех, кто еще не определился со своим хобби, психолог Наталья Малышева подготовила варианты интересного досуга в нерабочие дни. По словам психолога, можно придумать интересный досуг, который объединит всех членов семьи: настольные игры, просмотр фильма или сериала, приготовление пищи.