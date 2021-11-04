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Вильфанд рассказал, когда в столицу придет зимняя погода

Виктория Храменкова

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Вильфанд рассказал, когда в столицу придет зимняя погода
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Днем во вторник, 9 ноября, в столице ожидается похолодание до нуля градусов. Также в Москве в этот день ожидаются мокрый снег и дождь. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Температура будет уже приближаться к климатической норме: и ночью, и днем прогнозируется от 0 до плюс 5 градусов. Дальше, по предварительным прогнозам Росгидромета, температура будет еще понижаться на один–два градуса, — сказал он в интервью ТАСС.

Кроме этого он добавил, что перед похолоданием москвичей порадуют очень теплые четверг и пятница, когда воздух будет прогреваться до 12–13 градусов тепла. Выходные также обещают быть довольно теплыми: прогнозируется до 7–9 градусов тепла в субботу и 3–8 градусов тепла в воскресенье.

В среду, 3 ноября, климатолог Владимир Семенов в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» рассказал, что центральной части России грозят задержки в смене сезонов. Специалист отметил, что причина такого явления — глобальное потепление.

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