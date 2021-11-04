Украина заявила о провале борьбы с русским языком

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Языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что на Украине не осталось русского языка. Он отметил, что повсюду присутствует суржик — «украинский русский».

Он считает, что русскоязычное население Украины является «русифицированными украинцами». Эти граждане в своем общении применяют именно суржик.

С 2019 года на Украине действует закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он предусматривает использование исключительно национального языка практически во всех сферах жизни. Из-за этого в стране регулярно случаются конфликты.

Президент России Владимир Путин в свою очередь отметил, что общее культурное наследие России и Украины поделить невозможно.

В сентябре секретарь Совета нацбезопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов устроил во время брифинга перепалку с сотрудником СМИ, который задал ему вопрос на русском языке. В ответ на вопрос журналиста Данилов потребовал от того повторить фразу, так как «не совсем понял» ее суть. Также секретарь отметил, что он напрягается, когда слышит русскую речь.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».