Определены самые активные регионы — пользователи портала поставщиков

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Наиболее активными регионами на портале поставщиков в 2021 году стали Ямало-Ненецкий автономный округ и Краснодарский край. На сегодняшний день на портале работают поставщики со всей страны и заказчики из 39 регионов, включая Москву.

— Портал поставщиков является удобным инструментом для межрегионального взаимодействия, давая возможность сотрудничать заказчикам и поставщикам со всей страны. Таким образом, сейчас мы говорим об уникальном канале укрепления экономических связей на региональном уровне, — рассказал руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Это подтверждает то, что региональные заказчики в 2021 году начали активную работу на портале поставщиков. Стоит отметить Ямало-Ненецкий автономный округ, заказчики которого показали рост публикации закупок на портале в 2,6 раза, и Краснодарский край, где зафиксирован рост в 1,6 раза. Догоняют лидеров заказчики Ханты-Мансийского автономного округа (Югры), Новосибирской области и Приморского края.

За 9 месяцев 2021 года региональные заказчики опубликовали закупок на портале поставщиков на сумму более 21,6 миллиарда рублей, включая закупки заказчиков Московской области, Санкт-Петербурга и Чувашской Республики. Суммарный объем закупок только этих трех субъектов уже достиг 14,6 миллиарда рублей, что превышает показатели 2020 года в 1,25 раза.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, закупки на портале реализуются в соответствии с региональными потребностями и нормативно-правовыми актами.

— На платформе создана возможность устанавливать лимит закупок, добавлены настройки по выбору способа размещения предложения с привязкой к виду экономической деятельности. Для удобства региональных пользователей на портале реализована подписка на закупки по конкретному региону, которая позволяет поставщикам получать оперативную информацию о потенциально интересном предложении без необходимости постоянного отслеживания в реестре закупок. Подключиться к порталу может любой регион безвозмездно. При отсутствии своей региональной системы закупок государственные заказчики могут работать на портале напрямую, — уточнил Эдуард Лысенко.

По словам руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова, активными пользователями портала на 90 процентов являются представители малого и среднего бизнеса.

— Самыми востребованными остаются котировочные сессии, большинство из которых длится 24 часа. На котировочную сессию выходят в среднем по 7 участников. Привлекательность для пользователей объясняется оперативностью, прозрачностью и удобством участия предпринимателей, — добавил Иван Щербаков.

Напомним, что летом этого года портал поставщиков начал автоматически определять регион пользователя. Такая опция позволила значительно экономить время на поиске нужной информации и сделала платформу еще более удобной и востребованной регионами. В зависимости от местоположения пользователя портал отображает предложения по товарам, сервисам и услугам поставщиков, находящихся рядом, автоматически устанавливая фильтры по принадлежности к региону в едином реестре закупок, контрактов, а также в каталогах товаров, работ и услуг.

Портал поставщиков был создан в 2013 году, он позволяет автоматизировать закупки малого объема. Каждый день на портале заключается более тысячи контрактов, а среднее снижение цены в ходе котировочных сессий составляет 13,5 процента. В качестве поставщиков на портале зарегистрировались более 240 тысяч предпринимателей со всей страны. Каталог уникальных товаров, работ и услуг сегодня содержит уже более 1,4 миллиона наименований.

Портал поставщиков выполняет роль маркетплейса, который дает возможность пользователям продвигать свою продукцию или услугу внутри площадки. Для этого достаточно заполнить профиль организации, представляющий собой сайт-визитку, ссылку на который удобно использовать в рамках продвижения товара или сервиса в соцсетях или контекстной рекламе.