Ветеринар назвал симптомы коронавируса у питомцев

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Кашель, выделения из носа, сонливость и тяжелое дыхание у домашних животных могут быть вызваны коронавирусом. Об этом в четверг, 4 ноября, рассказал ветеринар медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье».

— Заражение домашних животных коронавирусом встречается нечасто и может произойти при тесном и длительном контакте с больным человеком. Если вы сами болеете коронавирусом и заметили у собаки или кошки такие симптомы, как чихание, кашель, выделения из глаз или носа, сонливость, тяжелое дыхание — не исключено, что они тоже могли заразиться, — передает его слова РИА Новости.

Точный диагноз могут поставить в ветклиниках: у питомца специалист возьмет мазок из носа и проверит его. По словам ветеринара, перечисленные симптомы могут говорить и о других болезнях. Например, о микоплазмозе.

Отмечается, что животные обычно переносят коронавирус легко и бессимптомно. Если диагноз подтвержден, но питомцу не становится хуже, лечение можно не начинать. Если симптомы ухудшились, то следует обратиться в ветклинику.

Существует и отдельный, «кошачий» вариант коронавируса, которым не могут заразиться люди или собаки. Он наблюдается почти у всех кошек, но обычно неопасен. Иногда может вызвать случаи перитонита и энтерита.

До этого сообщалось, что коронавирус, распространенный в популяции летучих мышей, мог передаться человеку через диких животных. Подходящие для передачи инфекции условия сложились в конце 2019 года в китайской провинции Хубэй. Система карстовых пещер на западе региона населена подковообразными летучими мышами Rhinolophus affinis с коронавирусом, на 96 процентов совпадающим с SARS-CoV-2.