В Москве за сутки выпало 12 процентов месячной нормы осадков

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За минувшие сутки в столице выпало 12 процентов месячной нормы осадков. Об этом в четверг, 4 ноября, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Дождь, начавшийся в Москве во второй половине среды, в результате влияния и прохождения теплого атмосферного фронта с наступлением темного времени суток усилился, а видимость время от времени ухудшалась до 3,7–4,8 километра. За последние 12 часов на базовой метеостанции ВДНХ в осадкомеры попало 7 миллиметров, что составляет 12 процентов месячной нормы (норма ноября — 58 миллиметров). На другой московской метеостанции, на Балчуге, зафиксировано 8 миллиметров осадков, в Тушине — 6 миллиметров. В Подмосковье самым влажным местом стал Ново-Иерусалим — 9 миллиметров, — рассказал специалист РИА Новости.

По его словам, в ближайшее время воздух в Москве прогреется до рекордных температур, погода улучшится и прекратятся осадки. На город окажет влияние гребень антициклона.

В среду, 3 ноября, климатолог Владимир Семенов в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» рассказал, что центральной части России грозят задержки в смене сезонов. Специалист отметил, что причина такого явления — глобальное потепление.