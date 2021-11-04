Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Москве за сутки выпало 12 процентов месячной нормы осадков

Михаил Алимов

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
В Москве за сутки выпало 12 процентов месячной нормы осадков
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За минувшие сутки в столице выпало 12 процентов месячной нормы осадков. Об этом в четверг, 4 ноября, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Дождь, начавшийся в Москве во второй половине среды, в результате влияния и прохождения теплого атмосферного фронта с наступлением темного времени суток усилился, а видимость время от времени ухудшалась до 3,7–4,8 километра. За последние 12 часов на базовой метеостанции ВДНХ в осадкомеры попало 7 миллиметров, что составляет 12 процентов месячной нормы (норма ноября — 58 миллиметров). На другой московской метеостанции, на Балчуге, зафиксировано 8 миллиметров осадков, в Тушине — 6 миллиметров. В Подмосковье самым влажным местом стал Ново-Иерусалим — 9 миллиметров, — рассказал специалист РИА Новости.

По его словам, в ближайшее время воздух в Москве прогреется до рекордных температур, погода улучшится и прекратятся осадки. На город окажет влияние гребень антициклона.

В среду, 3 ноября, климатолог Владимир Семенов в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» рассказал, что центральной части России грозят задержки в смене сезонов. Специалист отметил, что причина такого явления — глобальное потепление.

Читайте также:
ПогодаМоскваЕвгений Тишковец
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Немеркантильные вы наши

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Москва — компас для бизнеса

Все мнения
О проекте