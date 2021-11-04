Петр Бирюков рассказал о замене лифтов в Москве в следующем году

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Свыше 2 тысяч лифтов планируют заменить в столице в 2022 году в рамках реализации программы капитального ремонта. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в четверг, 4 ноября.

Он отметил, что замена оборудования в большей степени предусмотрена на юго-востоке, юге и юго-западе города. Здесь обновят 400, 350 и 315 единиц техники соответственно.

— На данный момент все подготовительные, в том числе конкурентные, процедуры проведены. Работы по замене оборудования начнутся в январе во всех округах в соответствии с утвержденными графиками. Всего поменяем 2,2 тысячи лифтов, — заявил заммэра.

Петр Бирюков добавил, что лифты заменят из-за достижения срока предельной эксплуатации. Он напомнил, что с 2011 года в Москве поменяли почти 40 тысяч лифтов.

— С 2018 года лифты в домах, накапливающих средства на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, без дополнительного продления периода эксплуатации. Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники. Если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств, — заключил заместитель мэра столицы.

Программу капитального ремонта активно развивают в Москве. Так, свыше шести тысяч крыш домов отремонтировали в столице с начала реализации проекта — с 2015 года. В основном в городе ремонтируют плоские наплавляемые крыши. Их в Москве насчитывается около 60 процентов. Остальные конструкции являются металлическими и скатными.