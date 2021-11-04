Московские врачи обработали более миллиона исследований на коронавирус с помощью ИИ

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичные рентгенологи за 1,5 года работы проанализировали с помощью сервисов искусственного интеллекта более миллиона КТ-снимков на предмет наличия коронавирусной инфекции. Обычно время после процедуры КТ и выдачи результатов лечащему врачу составляет 6,5 минуты, а в экстренных случаях можно уложиться и в пять.

— Столичное здравоохранение оказалось подготовленным к повышенной нагрузке в условиях роста заболеваемости. В этом особенно помогло использование инновационных технологий в области компьютерного зрения, которые упрощают работу врачам при описании большого количества снимков, — рассказала заместитель директора по медицинской части центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы, врач-рентгенолог Наталья Ледихова.

Весной прошлого года сервисы на основе искусственного интеллекта начали применять для автоматического распознавания признаков коронавирусной инфекции на компьютерных томографиях легких. Их использование уже прочно вошло во врачебную практику.

Такая технология доступна благодаря единой цифровой платформе здравоохранения, а посмотреть результаты своего снимка москвичи могут в электронной медицинской карте не выходя из дома, передает официальный сайт мэра столицы.

До этого сообщалось, что следить за порядком в вагонах «Ласточек» на Московском центральном кольце (МЦК) будет система искусственного интеллекта. «Вечерняя Москва» разбиралась, в чем принцип работы этой новой технологии.

Новейший аппаратно-программный комплекс будет постоянно отслеживать обстановку в вагонах, а также оценивать изображение и звуки в вагоне. Если оборудование где-то зафиксирует крики, какие-либо посторонние звуки (например, громкие хлопки или подозрительную активность пассажиров), то будет отправлен сигнал тревоги.