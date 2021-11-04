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Благоустройство сквера имени героя войны Михаила Судакова завершилось на юге Москвы

Михаил Алимов

Город
Благоустройство сквера имени героя войны Михаила Судакова завершилось на юге Москвы
Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства
Россия, Москва, сквер имени М.П. Судакова Карта всех событий

В Москве завершилось комплексное благоустройство сквера имени героя войны Михаила Судакова, расположенного на юго-востоке столицы. Он находится в районе Люблино ЮВАО между улицами Краснодонская,Совхозная, Судакова и проспектом 40 лет Октября.

Благоустройство сквера имени героя войны Михаила Судакова завершилось на юге МосквыФото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства

Отмечается, что в 2014 году благоустройство уже проводилось — там сделали игровые зоны, высадили кусты сирени, обновили памятник Герою Советского Союза Михаила Судакова.

Благоустройство сквера имени героя войны Михаила Судакова завершилось на юге МосквыФото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства

В этом году в сквере обустроили спортивную и детскую площадки. На них уложили новое покрытие, установили современные игровые комплексы, тренажеры и теннисные столы, а также построили сцену с амфитеатром. Рядом находятся скамейки для тихого отдыха. Территорию вокруг озеленили, высадили новые кусты и деревья. Установили более 70 новых опор освещения.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что у жителей Алтуфьевского района столицы появилось хорошее место для прогулок и отдыха. Завершено благоустройство территории у пруда «Марс».

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