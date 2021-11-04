Благоустройство сквера имени героя войны Михаила Судакова завершилось на юге Москвы
В Москве завершилось комплексное благоустройство сквера имени героя войны Михаила Судакова, расположенного на юго-востоке столицы. Он находится в районе Люблино ЮВАО между улицами Краснодонская,Совхозная, Судакова и проспектом 40 лет Октября.
Отмечается, что в 2014 году благоустройство уже проводилось — там сделали игровые зоны, высадили кусты сирени, обновили памятник Герою Советского Союза Михаила Судакова.
В этом году в сквере обустроили спортивную и детскую площадки. На них уложили новое покрытие, установили современные игровые комплексы, тренажеры и теннисные столы, а также построили сцену с амфитеатром. Рядом находятся скамейки для тихого отдыха. Территорию вокруг озеленили, высадили новые кусты и деревья. Установили более 70 новых опор освещения.
До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что у жителей Алтуфьевского района столицы появилось хорошее место для прогулок и отдыха. Завершено благоустройство территории у пруда «Марс».