Сергей Собянин повысил бонусы для доноров плазмы с антителами к COVID-19 вдвое

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Бонусы для доноров, сдающих плазму с антителами к коронавирусу будут повышены вдвое. Об этом в четверг, 4 ноября, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Понятно, что те, кто приходит сюда, приходят добровольно для того, чтобы помочь тем, кто оказался в беде, кто тяжело заболел COVID-19. Но тем не менее мы оказываем материальную поддержку донорам: выплачиваем бонус в 5 тысяч рублей Мы приняли решение: с 1 ноября (задним числом) пересчитаем и будем выплачивать за одну донацию 10 тысяч рублей. Я думаю, что это будет также дополнительным материальным стимулом в такой большой благородной работе, которую делают наши доноры, — рассказал он во время посещения пункта заготовки плазмы с антителами к COVID-19, начавшего работу в здании филиала ГКБ № 1 имени Пирогова на улице Шаболовке.

Мэр отметил, что этот пункт — крупнейший из всех, работающих в России. Собянин сообщил, что в центре на Шаболовке получится в месяц заготавливать около 10 тонн плазмы. Это обеспечит ею всех нуждающихся в городе и позволит использовать плазму для изготовления лекарств, которые помогут еще большему количеству людей.

Всего Москва уже заготовила 23 тонны плазмы для лечения коронавируса. Открытие пункта на Шаболовке позволит увеличить ее заготовку с 3,2 миллиона тонн в месяц до 8,2 миллиона, передает агентство городских новостей «Москва».

В сентябре Сергей Собянин заявил, что почти 700 миллионов рублей выделят для заготовки антиковидной плазмы в Москве. В пресс-службе мэра и правительства Москвы уточнили, что размер выделенных для этого средств составит 696,3 миллиона рублей. Из них 510,8 миллиона рублей направят на заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов; 97,3 миллиона рублей — на переработку плазмы с целью производства лекарственного препарата крови «КОВИД-глобулин: иммуноглобулин человека против COVID-19», а еще 88,2 миллиона рублей пойдут на выплаты донорам за сдачу плазмы с антителами.