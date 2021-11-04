Дава рассказал, на что готов пойти, чтобы произвести впечатление на девушку

Фото: instagram/dava_m

Известный рэпер и блогер Давид Манукян, выступающий под псевдонимом Дава, рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», на что готов пойти, чтобы завоевать внимание девушки.

Блогер признался, что для него важно, чтобы с самого начала между потенциальными партнерами царило взаимопонимание.

— Если мне нравится девушка и я влюбляюсь, то готов на все: ухаживать, дарить подарки, уделять ей внимание, время. У меня будет желание сделать ее счастливой. Главное, чтобы было взаимопонимание, происходил обмен энергиями друг друга. Ты сам заряжаешься от общения, настроения партнерши и ей отдаешь свою энергию, — отметил Дава.

Ранее Давид Манукян сообщил, что нашел замену бывшей возлюбленной Ольге Бузовой.

На своей странице в Instagram рэпер выложил фрагмент совместного выступления с Краймбрери на съемках шоу «Дуэты», где артисты заключили друг друга в крепкие объятия. Своим поклонником Дава признался, что влюбился, и попросил их помочь в организации свидания.

Поклонники пришли в восторг от выступления артистов и отметили, что они могут составить хороший дуэт не только на сцене, но и в жизни.