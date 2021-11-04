Минкульт Украины внес Галкина в список угрожающих нацбезопасности

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Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению СБУ внесло юмориста Максима Галкина в список лиц, угрожающих национальной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 4 ноября.

— Галкин Максим Александрович (с 3 ноября 2021 года), — говорится в сообщении.

Перечень в настоящее время состоит из 259 человек, отмечается на сайте Минкульта.

7 октября общественная организация на Украине призвала СБУ рассмотреть возможность запрета въезда в страну российским артистам Василию Вакуленко (Баста), Ирине Воробьевой (Круг) и Елизавете Иванцив (Елка), у которых в октябре и декабре запланированы выступления в Киеве.

Общественникам стало известно, что Круг и Баста, нарушая украинское законодательство, посещали Крым, где выступали с концертами. Организация попросила СБУ проверить информацию о посещении певцами полуострова.