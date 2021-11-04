Дания задержала российское исследовательское судно «Академик Иоффе»

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Власти Дании задержали научно-исследовательское российское судно «Академик Иоффе», принадлежащее Институту океанологии им. П. П. Ширшова РАН. Об этом сообщили в посольстве России в Копенгагене в четверг, 4 ноября.

— 1 ноября сего года при бункеровке на рейде порта Скаген датскими властями было задержано научно-исследовательское судно (НИС) «Академик Иоффе» ФГБУН «Институт океанологии им. П. П. Ширшова Российской академии наук», изъяты судовые документы. Арест судна осуществлен в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью НИС «Академик Иоффе», — говорится в сообщении.

Корабль, как уточняется, плавает под флагом России и принадлежит государству. Дипломатическая миссия передала в МИД России копии судебных решений, благодаря которым было произведено задержание, отмечается на сайте посольства.

19 августа СМИ сообщили, что МИД Испании не одобрил просьбу России о заходе большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и спасательного буксирного судна «Алтай» в порт Сеута. Российские суда, как отмечается, регулярно делали остановки в Сеуте в последние десятилетия.

Недовольство этим высказывала Великобритания из-за того, что порт находится недалеко от ее военно-морской базы в Гибралтаре. В этот раз Мадрид потребовал предоставить информацию о маршруте и цели плавания российских кораблей.