Украинский депутат Лерос показал неприличный жест Зеленскому

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Депутат Верховной рады Гео Лерос, исключенный из партии «Слуга народа», показал неприличный жест в сторону президента Украины Владимира Зеленского и его помощника.

Парламентарий подчеркнул в ходе своей речи, что не боится говорить правду. Зеленский, по его словам, является главным предателем страны.

После этого Леросу отключили микрофон, но он продолжил выступление. Уходя, депутат показал в сторону главы государства и его помощника неприличный жест.

Позднее парламентарий уточнил, что его действия были адресованы президенту и главе его офиса. Фракция «Слуга народа» в связи с инцидентом обратилась в регламентный комитет Рады с требованием оценить поведение Лероса, отмечает РИА Новости.

3 ноября Рада уволила со своих должностей пятерых министров. Так, был убран с должности вице-премьера и министра экономики Алексей Любченко.

Рада поддержала и отставку заместителя премьер-министра, министра по вопросам неподконтрольных территорий Алексея Резникова. Отправлен в отставку и министр обороны Андрей Таран.