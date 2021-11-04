«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за ветра с 5 ноября

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве с пятницы, 5 ноября из-за сильного ветра. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

— Ветер. Период предупреждения с 12:00 (пятницы — прим. «ВМ») 5 ноября до 12:00 (воскресенья — прим. «ВМ») 7 ноября, — говорится в сообщении.

Порывы ветра в грядущие дни будут достигать в городе 17 метров в секунду, отмечается на сайте Гидрометцентра.

4 ноября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что днем во вторник, 9 ноября, в Москве ожидается похолодание до нуля градусов. Также в столице в этот день ожидаются мокрый снег и дождь.

Кроме этого он добавил, что перед похолоданием москвичей порадуют очень теплые четверг и пятница, когда воздух будет прогреваться до 12–13 градусов выше нуля. Выходные также обещают быть довольно теплыми: прогнозируется до семи-девяти градусов тепла в субботу и плюс трех-восьми градусов в воскресенье.