ВОЗ допустила 500 тысяч смертей от COVID-19 в Европе к февралю

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Более 500 тысяч жителей в Европе могут умереть от коронавируса к февралю 2022 года. Об этом заявил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в четверг, 4 ноября.

— В настоящее время 75 процентов летальных случаев отмечается у людей в возрасте 65 лет и старше. По данным надежных прогнозов, если мы останемся на этой траектории, то к 1 февраля 2022 года мы увидим дополнительно полмиллиона смертей от COVID-19, — рассказал специалист.

Со стрессом от нехватки коек в больницах столкнутся 43 страны региона, уточнил он. Если в ближайшее время, по его словам, удастся добиться 95-процентного охвата населения масками, то можно будет спасти 188 или 500 тысяч человек, кто мог бы погибнуть от коронавируса к февралю.

Ситуация на континенте, как подчеркнул эксперт, беспокоит ВОЗ. За последние недели в 57 странах Европы число случаев COVID-19 выросло на 55 процентов, приводит слова Клюге РИА Новости.

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3 ноября СМИ сообщили, что территориальные органы Росздравнадзора получили предписание сообщать в СК и прокуратуру данные о людях, которые участвуют в кампании против вакцинации от коронавируса.

Сотрудники ведомства должны будут сообщать информацию о гражданах, деятельность которых имеет признаки правонарушений по статье УК «Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений».