«Могло быть гораздо хуже»: Пересильд рассказала об опасном инциденте в космосе

Слева направо: актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров / Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РКК Энергия

Актриса Юлия Пересильд, которая стала участницей «киноэкипажа», рассказала, что корабль был отведен от МКС на 70 метров перед стыковкой. Космонавту Антону Шкаплерову удалось вручную состыковаться со станцией, но артистка призналась, что все могло быть гораздо хуже.

— Через две минуты пропала связь с Землей. Мы вошли в тень, связь прервалась и началась стыковка, — рассказала актриса.

Руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев после этого дал команду на ручную стыковку. «Киноэкипаж», по ее словам, выдержал это «стоически», а основную работу мастерски сделал Шкаплеров.

Расклад, как уточнила она, мог быть гораздо хуже, а за происходящим наблюдала большая команда. Так, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст назвал ситуацию непростой, отмечает «СтарХит».

21 октября космонавт Олег Котов рассказал о состоянии съемочной группы фильма «Вызов» после возвращения с МКС. По его словам, их самочувствие хорошее, никакого отрицательного влияния космический полет на их состояние здоровья не оказал.

Космонавт добавил, что киногруппа провела на МКС 12 дней — за это недолгое время невесомость не вызовет значительных изменений в организме. Котов пояснил, что за четыре месяца невозможно подготовить организм к невесомости, если он изначально не способен переносить такие нагрузки.