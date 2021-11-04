Минобрнауки изучит детали инцидента с кораблем «Академик Иоффе» в Дании

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Минобрнауки изучает подробности задержания научно-исследовательского судна «Академик Иоффе» в Дании. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 4 ноября.

— Минобрнауки занимается изучением деталей инцидента, произошедшего с НИС «Академик Иоффе», которое находится в оперативном управлении Института океанологии имени П. П. Ширшова Российской академии наук, — говорится в сообщении.

Посольство России в Дании, как уточнили в министерстве, взаимодействует по данному вопросу с властями страны, отмечает РИА Новости.

4 ноября в посольстве России сообщили о задержании «Академика Иоффе» в Дании. Корабль, как подчеркивается, плавает под флагом России и принадлежит государству. Дипломатическая миссия передала в МИД России копии судебных решений, благодаря которым было произведено задержание.

На борту судна находятся более 60 человек. Иск против корабля подала канадская компания One Ocean Expeditions Ltd из-за предыдущей коммерческой деятельности корабля.