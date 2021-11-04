Лукашенко назвал дату проведения референдума по конституции Белоруссии

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Референдум по конституции Белоруссии состоится в феврале 2022 года. Об этом сообщил белорусский президент Александр Лукашенко в четверг, 4 ноября.

— То, что мы целенаправленно совершенствуем внутренние наши общественные процессы, говорит о том, что в России совсем недавно была проведена конституционная реформа и намечены грандиозные планы переустройства и обустройства России. То же самое и Беларусь готовится следом провести конституционную реформу, — рассказал глава государства.

Страна проведет референдум в феврале 2022 года и одновременно примет новую конституцию, приводит слова Лукашенко РИА Новости.

18 октября Лукашенко заявил, что иностранные спецслужбы вновь активизировались и готовят новые беспорядки в Белоруссии. По его словам, к населению страны активно применяются информационные технологии и приемы психологической войны, создается негативный образ действующей власти.

Это затрагивает и сотрудников госаппарата, уточнил он. Кроме того, спецслужбы разрабатывают диверсии и на важнейших для Белоруссии объектах — оборонного комплекса, экономических и объектах жизнеобеспечения, заключил Лукашенко.