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Роскосмос обсудит будущий полет белорусского космонавта на МКС

Иван Юминов

Технологии
Роскосмос обсудит будущий полет белорусского космонавта на МКС
Фото: Роскосмос

Роскосмос в ближайшее время намерен обсудить с Академией наук Белоруссии подготовку белорусского космонавта для полета на МКС. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

— Роскосмос совместно с Академией наук Белоруссии выполнит данное поручение глав государств Союзного государства. Совместно с белорусской стороной будет согласована программа научных экспериментов на борту российского сегмента МКС, сроки начала отбора и подготовки представителей Белоруссии, — говорится в сообщении.

Организационные и технические детали, как уточняется, будут вскоре обсуждены. До этого в космосе побывали три белоруса — Олег Новицкий, Петр Климук и Владимир Коваленок, отмечает РИА Новости.

28 октября в Роскосмосе сообщили, что ракета-носитель «Союз», которая выведет на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-18», стартовала с космодрома Байконур. Корабль доставит на МКС 470 килограммов топлива, 420 литров питьевой воды, 40 килограммов воздуха и кислорода, различное оборудование для экспериментов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежду, свежие фрукты и овощи.

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