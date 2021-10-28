Расписанная под хохлому ракета «Союз» стартовала с Байконура

Фото: Роскосмос

Ракета-носитель «Союз», которая выведет на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-18», стартовала с космодрома Байконур. Об этом в четверг, 28 октября, сообщается на сайте Роскосмоса.

Корабль доставит на МКС 470 килограммов топлива, 420 литров питьевой воды, 40 килограммов воздуха и кислорода, различное оборудование для экспериментов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежду, свежие фрукты и овощи.

После выхода на околоземную орбиту корабль раскроет солнечные панели и начнет двухдневный автономный полет к МКС. Стыковка корабля к модулю «Звезда» российского сегмента МКС ожидается 30 октября в 4:34 по московскому времени.

Четверо туристов полетят в космос на корабле «Союз» в 2024 году. Имена будущих космических туристов пока остаются в секрете.