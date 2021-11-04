«Благоприятные дни»: астролог назвала даты «денежных» стрижек в ноябре

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Астролог и эксперт в области китайской метафизики Елена Егорова рассказала, в какие дни в ноябре нужно подстричься, чтобы обеспечить достаток и успех в денежных вопросах.

— Если вы задумались сделать себе новую стрижку, воспользуйтесь для этого благоприятными днями. В ноябре это 9-е, 15-е и 27-е число, — рассказала специалист.

Подстригание волос в эти дни, по ее словам, активизирует денежную энергию. По этой причине важно если не полностью обновить стрижку, то хотя бы слегка подровнять волосы.

При этом волосы нельзя стричь самому себе. Считается, что так человек ограничивает собственную энергию.

Если посетить салон красоты нет возможности, то можно попросить об услуге близкого человека. Важно обрезать хотя бы небольшое количество волос в эти даты, и тогда удача улыбнется, отмечает Пятый канал.

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