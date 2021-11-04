Прокуратура устроила проверку после побега из психбольницы в Подмосковье

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Прокуратура Московской области организовала проверку после побега мужчины из психиатрической больницы в Подмосковье. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь ведомства в четверг, 4 ноября.

— По предварительной информации, сегодня из психиатрической больницы, расположенной в городском округе Чехов, совершил побег мужчина, находящийся на принудительном лечении по решению суда, — рассказал представитель ведомства.

Чеховская городская прокуратура займется установлением причин и обстоятельств произошедшего. Кроме того, специалисты дадут оценку действий ответственных должностных лиц.

Позднее пресс-служба ведомства сообщила, что ход и результаты процессуальной проверки, которую проводит следственный орган, поставлены на контроль.

— По поручению исполняющего обязанности прокурора Московской области Андрея Ганцева на месте происшествия находится Чеховский городской прокурор Виталий Хрипунов, — добавили в пресс-службе.

4 ноября СМИ сообщили, что осужденный за убийство Александр К. сбежал из психиатрической больницы в подмосковном Чехове. По предварительным данным, преступник сбежал из учреждения после конфликта с охраной. ГУ МВД по Московской области занимается розыском беглого пациента.