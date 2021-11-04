Осужденный за убийство мужчина сбежал из психбольницы в Подмосковье

Фото: Прокуратура Москвы

Осужденный за убийство Александр К. сбежал из психиатрической больницы в подмосковном Чехове. Об этом сообщает РЕН ТВ в четверг, 4 ноября.

— По информации РЕН ТВ, 23-летний Александр К. покинул психиатрическую клинику в Чеховском районе, где находился на лечении, около 11 утра. На данный момент он еще не задержан, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, преступник сбежал из учреждения после конфликта с охраной. ГУ МВД по Московской области занимается розыском беглого пациента, отмечает РЕН ТВ.

2 ноября правоохранители задержали в Астрахани сбежавшего из психиатрической больницы преступника. Правоохранители провели мероприятия по отождествлению его личности.

26 октября в МВД сообщили, что пациент психиатрической больницы в Астрахани Магомед Алханов совершил побег из-под стражи. Он осужден по статье «Бандитизм», мужчина сбежал из отделения больницы на улице Началовское шоссе, 15.