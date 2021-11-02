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Задержан сбежавший из психиатрической больницы преступник в Астрахани

Иван Юминов

Происшествия
Задержан сбежавший из психиатрической больницы преступник в Астрахани
Фото: Пресс-служба УМВД России по Астраханской области

Сотрудники полиции совместно с ФСБ задержали в Астрахани сбежавшего из психиатрической больницы возможного преступника. Об этом сообщили в региональном МВД во вторник, 2 ноября.

— В городе Астрахани 2 ноября сотрудниками полиции совместно с коллегами из УФСБ России по Астраханской области задержано лицо, подозреваемое в совершении побега из-под стражи, — говорится в сообщении.

Правоохранители проводят мероприятия по отождествлению его личности, отмечает РИА Новости.

26 октября в МВД сообщили, что пациент психиатрической больницы в Астрахани Магомед Алханов совершил побег из-под стражи. Он осужден по статье «Бандитизм», мужчина сбежал из отделения больницы на улице Началовское шоссе, 15.

21 августа сотрудники полиции задержали всех семерых осужденных, которые сбежали из психоневрологического диспансера в Бурятии.

Осужденные за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, кражи и вымогательство проходили принудительное лечение в республиканском психдиспансере. Им удалось сбежать во время беспорядков. Их поисками занимались сотрудники ОМОНа и СОБРа.

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