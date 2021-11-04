США обвинили аналитика Данченко в сокрытии контактов с демократами

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Аналитик Игорь Данченко, собиравший информацию о якобы связях бывшего президента США Дональда Трампа с Россией, скрыл от ФБР контакты с человеком, связанным с Демократической партией. Это следует из обвинительного заключения в четверг, 4 ноября.

— Данченко сделал ложное заявление о том, что он никогда не вступал в контакт с находящимся в США лицом, которое в течение долгого времени участвовало в деятельности демократической партии, — говорится в документе.

Мужчина предстанет перед судом 4 ноября, он арестован в рамках расследования возможных связей Трампа с Россией. Данченко, как следует из данных Минюста США, пять раз дал ложные показания ФБР об источниках информации, которую он предоставил британской компании.

Американские СМИ раскрыли личность источника досье в июле. По их данным, им был Данченко, выросший в России и работавший в США.

Сенатор Линдси Грэм назвал его в сентябре «возможным российским агентом». Аналитик заявлял, что он не является агентом России.

Досье составил в 2016 году бывший сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил по заказу вашингтонской фирмы Fusion GPS. В докладе утверждалось, что Россия якобы располагает компроматом на Трампа, отмечает РИА Новости.