США объявили награду в десять миллионов долларов за данные о хакерах из DarkSide

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США предложили вознаграждение в размере десяти миллионов долларов за данные о лидерах хакерской группировки DarkSide. Об этом сообщил официальный представитель Госдепа Нед Прайс в четверг, 4 ноября.

— Госдепартамент объявляет вознаграждение в размере десяти миллионов долларов за информацию, которая позволит установить личность и/или местонахождение лица или группы лиц, занимающих руководящее положение в транснациональной преступной группировке, использующей программу-вымогатель DarkSide, — рассказал дипломат.

Группа DarkSide ответственна за атаку на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline в мае, приводит слова Прайса сайт Госдепа.

В начале мая злоумышленники из DarkSide взломали системы Colonial Pipeline. По утверждению американских спецслужб, группа может базироваться на территории России или Восточной Европы, но не связана с государством.

31 мая случилась атака на сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS. Руководство считает, что за нападением стоит преступная организация REvil, находящаяся, вероятно, в России.

Этой же группе пресса приписывает атаку, совершенную на сети компании — производителя программного обеспечения Kaseya. Власти Соединенных Штатов неоднократно утверждали, что в случае если Кремль не предпримет действия против хакеров, которые действуют с российской территории, США сами примут против них меры.