Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

США объявили награду в десять миллионов долларов за данные о хакерах из DarkSide

Иван Юминов

В мире
США объявили награду в десять миллионов долларов за данные о хакерах из DarkSide
Фото: Whitehouse

США предложили вознаграждение в размере десяти миллионов долларов за данные о лидерах хакерской группировки DarkSide. Об этом сообщил официальный представитель Госдепа Нед Прайс в четверг, 4 ноября.

— Госдепартамент объявляет вознаграждение в размере десяти миллионов долларов за информацию, которая позволит установить личность и/или местонахождение лица или группы лиц, занимающих руководящее положение в транснациональной преступной группировке, использующей программу-вымогатель DarkSide, — рассказал дипломат.

Группа DarkSide ответственна за атаку на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline в мае, приводит слова Прайса сайт Госдепа.

В начале мая злоумышленники из DarkSide взломали системы Colonial Pipeline. По утверждению американских спецслужб, группа может базироваться на территории России или Восточной Европы, но не связана с государством.

31 мая случилась атака на сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS. Руководство считает, что за нападением стоит преступная организация REvil, находящаяся, вероятно, в России.

Этой же группе пресса приписывает атаку, совершенную на сети компании — производителя программного обеспечения Kaseya. Власти Соединенных Штатов неоднократно утверждали, что в случае если Кремль не предпримет действия против хакеров, которые действуют с российской территории, США сами примут против них меры.

Читайте также:
ГосдепхакерыНаграды
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Немеркантильные вы наши

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Москва — компас для бизнеса

Все мнения
О проекте