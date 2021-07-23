Глава ЦРУ признался, что поседел во время работы послом США в Москве

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Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс рассказал в интервью в четверг, 22 июля, что поседел во время службы послом Соединенных Штатов в Москве.

— Большинство седых волос у меня появилось, когда я служил в России, — заявил он в эфире радио NPR.

Тем самым Бернс сослался на 20-летний активный опыт работы в РФ, отвечая на вопрос о кибератаках, которые приписывают российским хакерам.

Уильям Бернс был послом США в России с 2005 по 2008 годы при президенте Джордже Буше — младшем. С 19 марта 2021 года он занимает пост директора ЦРУ.

Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы особую актуальность в США. В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. По утверждению американских спецслужб, DarkSide может базироваться на территории России или Восточной Европы, но не связана с государством. 31 мая случилась атака на сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS. Руководство считает, что за нападением стоит преступная организация REvil, находящаяся, вероятно, в РФ. Этой же группе пресса приписывает атаку, совершенную на сети компании-производителя программного обеспечения Kaseya. Власти Соединенных Штатов неоднократно утверждали, что в случае, если Кремль не предпримет действия против хакеров, которые действуют с российской территории, то США сами примут против них меры.

Американские и британские спецслужбы в совместном докладе обвинили Главное разведывательное управление России в хакерских атаках на сотни правительственных и частных структур по всему миру. При этом посольство России в Соединенных Штатах отвергло причастность Кремля к хакерским атакам.

Ранее Джен Псаки заявляла, что США готовы ответить России на «вменяемые ей хакерские атаки», причем ответные киберудары будут наноситься без предупреждения. При этом Байден усомнился в причастности России к кибератакам в США.

Вместе с тем Владимир Путин назвал необоснованными обвинения в том, что российские власти или хакеры имеют отношение к кибератакам в США. Президент не исключил возможности того, что разведка Вашингтона имеет доступ к российским информационным сетям, но подчеркнул, что этот факт не вызывает у него страха. В то же время он заметил, что рассчитывает на сотрудничество с США в борьбе с киберпреступностью.