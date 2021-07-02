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Посольство РФ отвергло обвинения США и Великобритании в кибератаках

Юлия Курганова

Политика
Посольство РФ отвергло обвинения США и Великобритании в кибератаках
Фото: Официальный сайт посольства России в США

Посольство России в Соединенных Штатах отвергло причастность Кремля к хакерским атакам, о которых было сказано в докладе американского агентства национальной безопасности (АНБ).

Ранее американские и британские спецслужбы в совместном докладе обвинили Главное разведывательное управление России в хакерских атаках на сотни правительственных и частных структур по всему миру.

— Категорически отвергаем причастность российских госструктур к атакам «на правительственные и частные объекты в США и за их пределами», — сообщили в посольстве на страницев Facebook.

Дипломаты отметили, что борьба с киберпреступностью является приоритетом для РФ и составной частью ее государственной политики по противодействию всем формам криминала.

Также в посольстве напомнили, что президент Владимир Путин еще в сентябре 2020 года предложил комплексную программу мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности.

— Надеемся, что американская сторона откажется от практики голословных обвинений и сосредоточится на профессиональной работе с российскими экспертами по укреплению международной информационной безопасности, — заявили в дипмиссии.

Кроме того, в посольстве предложили вместо этого навести порядок на территории США, откуда идут постоянные атаки на объекты критической инфраструктуры России.

Ранее официальный представитель американского Белого дома Джен Псаки заявляла, что США готовы ответить России на «вменяемые ей хакерские атаки», причем ответные киберудары будут наноситься без предупреждения.

Вместе с тем президент России Владимир Путин назвал необоснованными обвинения в том, что российские власти или хакеры имеют отношение к кибератакам в США. Президент не исключил возможности того, что разведка Вашингтона имеет доступ в российские информационные сети, но подчеркнул, что этот факт не вызывает у него страха. В то же время он заметил, что рассчитывает на сотрудничество с США в борьбе с киберпреступностью.

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