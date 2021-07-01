Спецслужбы США и Британии заявили о причастности России к кибератакам по всему миру

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Главное разведывательное управление России (ГРУ) «ответственно за сотни кибератак по всему миру». Об этом говорится в совместном документе Агентства США по нацбезопасности, Федерального бюро расследований и британского национального центра по кибербезопасности. Его опубликовали в четверг, 1 июля.

Зарубежные службы утверждают, что с начала 2019 года до начала нынешнего ГРУ «неоднократно пытались получить доступ к сотне правительственных и частных целей», пишет ТАСС.

Ранее официальный представитель американского Белого дома Джен Псаки заявляла, что США готовы ответить России на «вменяемые ей хакерские атаки», причем ответные киберудары будут наноситься без предупреждения.

Вместе с тем президент России Владимир Путин назвал необоснованными обвинения в том, что российские власти или хакеры имеют отношение к кибератакам в США. Президент не исключил возможности того, что разведка Вашингтона имеет доступ в российские информационные сети, но подчеркнул, что этот факт не вызывает у него страха. В то же время он заметил, что рассчитывает на сотрудничество с Америкой в борьбе с киберпреступностью.