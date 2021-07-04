Байден усомнился в причастности России к кибератакам в США

Фото: whitehouse

В США предположили, что Россия не причастна к недавней кибератаке, которая была направлена на порядка 20 компаний. Об этом рассказал президент США Джо Байден в субботу, 3 июля.

Он отметил, что у Вашингтона нет уверенности относительно того, кто выполнял хакерские атаки. Байден добавил, что поручил американским спецслужбам разобраться в вопросе.

— Меня проинформировали, когда я был в самолете. Первоначальное мнение заключается в том, что это было не российское правительство, но мы пока не уверены, — отметил американский лидер.

По его словам, во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Женеве сообщал ему, что Вашингтон «ответит», если за кибератаками будет стоять Россия, пишет агентство Bloomberg.

Напомним, американские и британские спецслужбы в совместном докладе обвинили Главное разведывательное управление России в хакерских атаках на сотни правительственных и частных структур по всему миру. При этом посольство России в Соединенных Штатах отвергло причастность Кремля к хакерским атакам.

Ранее официальный представитель американского Белого дома Джен Псаки заявляла, что США готовы ответить России на «вменяемые ей хакерские атаки», причем ответные киберудары будут наноситься без предупреждения.

Вместе с тем президент России Владимир Путин назвал необоснованными обвинения в том, что российские власти или хакеры имеют отношение к кибератакам в США. Президент не исключил возможности того, что разведка Вашингтона имеет доступ в российские информационные сети, но подчеркнул, что этот факт не вызывает у него страха. В то же время он заметил, что рассчитывает на сотрудничество с США в борьбе с киберпреступностью.