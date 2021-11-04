Американский суд освободил россиянина Данченко под залог

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Американский суд постановил освободить под залог в 100 тысяч долларов россиянина Игоря Данченко, который был задержан по обвинению в даче ложных показаний ФБР.

Мужчина должен будет в течение суток сдать паспорт. Еще одним условием стало ношение электронного браслета слежения, без которого его не выпустят из-под стражи.

Прокуратура уточнила, что не требует содержания Данченко под арестом на время процесса. Представитель россиянина объяснил обвинения утечкой в прессу, отмечает РИА Новости.

4 ноября сообщалось, что Данченко, собиравший информацию о якобы связях бывшего президента США Дональда Трампа с Россией, обвинен в сокрытии от ФБР контактов с человеком, связанным с Демократической партией. Сенатор Линдси Грэм назвал его в сентябре «возможным российским агентом».

Аналитик заявлял, что он не является агентом России. Досье составил в 2016 году бывший сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил по заказу вашингтонской фирмы Fusion GPS. В докладе утверждалось, что Россия якобы располагает компроматом на Трампа.