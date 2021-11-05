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Группа ABBA выпустила первый альбом после 40-летнего перерыва

Юлия Курганова

Общество
Группа ABBA выпустила первый альбом после 40-летнего перерыва
Фото: youtube.com

Шведская группа ABBA выпустила новый альбом Voyage впервые за 40 лет. Он доступен на стриминговых сервисах.

В него вошли десять композиций. Ранее ABBA уже презентовала несколько треков из этого альбома.

Шведская группа планирует весной 2022 года представить альбом на концерте с использованием голограмм. Он пройдет на арене в Олимпийском парке Лондона, которую специально для этого построили.

Изначально альбом должен был выйти в сентябре, но его релиз перенесли.

Группа ABBA — один из самых популярных коллективов за всю историю поп-музыки. Коллектив был основан в 1972 году и назван по первым буквам имен участников. С начала 1980-х группа не выпускала песни, хотя и не объявляла о распаде.

3 ноября стало известно, что два человека погибли на концерте группы ABBA. Инцидент произошел в концертном зале города Уппсала в Швеции. Из-за происшествия концерт, посвященный музыкантам группы ABBA Бенни Андерсену и Бьерну Ульвеусу, был отменен. Полиция рассматривает инцидент как несчастный случай.

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