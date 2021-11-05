Экономист предупредила иностранцев о риске лишиться пенсии с 2023 года

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Иностранцы, чей вид на жительство (ВНЖ) в России закончился или аннулирован, продолжают получать пенсии до нового срока предоставления документов. Но в настоящее время создается новый реестр, и с 2023 года тем, чье разрешение на пребывание в РФ истекло, пенсии перестанут платить почти сразу. Об этом сообщила заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

В течение 2022 года реестр будут пополнять данными о населении и систематизировать. Оперативное обнуление пенсий иностранцам на основании истекшего ВНЖ начнется с января 2023 года. В реестр также будет вноситься информация об иностранцах, которые въезжают в страну и проживают здесь временно и постоянно.

В 2000-х годах Верховный суд разъяснил, что для пожилых людей-иностранцев необходимым условием для получения пенсии является наличие вида на жительство. Этот документ получить проще и быстрее, чем гражданство и паспорт. Пенсионный фонд начисляет пенсию исходя из документов, предоставленных заявителем в МВД, а сведения оттуда не всегда приходят вовремя. По этой причине иностранцы с просроченными документами продолжают получать выплаты.

— Если иностранный гражданин выходит на пенсию, находясь в России, необходимым условием назначения ему пенсии является и тот факт, что он работал по официальному трудовому договору, — разъяснила эксперт.

При этом пенсия иностранцам с действующим российским ВНЖ предусмотрена в случае отчисления страховых взносов за работника в систему обязательного пенсионного страхования и при трудовой деятельности по бессрочному договору или по договору сроком не менее шести месяцев непрерывно, уточнила экономист, передает агентство «Прайм».

В Совфеде пообещали повысить пенсии и пособия до уровня инфляции. При обсуждении государственного бюджета повышение пенсий и пособий будет просчитываться с ориентировкой на близкий к фактическому уровень инфляции в стране.