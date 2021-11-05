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Российские парфюмеры разработают запахи разных регионов страны

Полина Долганова

Общество
Российские парфюмеры разработают запахи разных регионов страны
Фото: Елизавета Королева / Вечерняя Москва

Парфюмеры из России разрабатывают серию запахов, олицетворяющую разные субъекты страны. Предположительно, запахи будут использоваться во время официальных приемов, а также в местных культурных учреждениях. Об этом рассказали в пресс-службе «Платформы НТИ».

Калининградские разработчики убеждены, что проект окажет положительное влияние на внутренний туризм, а также решит проблему самоидентификации российских регионов на уровне региональных властей. Запахи также будут использоваться в качестве сувенирной продукции.

По словам парфюмеров, запахи создаются с ориентировкой на традиции и достопримечательности каждого из субъектов.

Команда уже завершила работу над ароматами Калининградской области. Среди них есть запах Куршской косы, Калининградского морского порта и янтаря.

В течение следующего года авторы планируют создать еще 20 ароматов для разных регионов, передает RT.

В августе парфюм «Чебурашка», созданный в честь 55-летия персонажа советского мультфильма, представили в павильоне «Союзмультпарк» на ВДНХ. Парфюм обладает цитрусовым ароматом, уточнила парфюмер, ароматерапевт и аромапсихолог Мэри Фурс. Она добавила, что аромат может взбодрить «взрывными, зелеными нотками свежести». Парфюм простоял на ВДНХ всего один день.

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