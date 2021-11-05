В Казахстане опровергли заявление Киева о блокировке Россией транзита угля

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Российская сторона не прекращала транзит угля из Казахстана на Украину. Существуют лишь «некоторые ограничения» на фоне загруженности объектов инфраструктуры. Об этом сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) Казахстана.

— Россия не блокировала поставку угля, но есть некоторые ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны, — пояснил пресс-секретарь министерства Мадияр Уакпаев в разговоре с РИА Новости.

Накануне глава комитета украинской Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что Россия якобы заблокировала поставки угля на Украину из Казахстана. Об этом он в четверг, 4 ноября, написал в своем Telegram-канале.

До этого премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что Украина столкнется осенью-зимой со сложной ситуацией из-за энергоресурсов. Цены на газ в Европе, по его словам, достигли исторического максимума, а стоимость угля выросла в три раза. Осенне-зимний период на Украине будет сложным, но правительство имеет сценарии, чтобы пройти его спокойно, отметил политик.