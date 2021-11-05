Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Казахстане опровергли заявление Киева о блокировке Россией транзита угля

Полина Долганова

Общество
В Казахстане опровергли заявление Киева о блокировке Россией транзита угля
Фото: pixabay.com

Российская сторона не прекращала транзит угля из Казахстана на Украину. Существуют лишь «некоторые ограничения» на фоне загруженности объектов инфраструктуры. Об этом сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) Казахстана.

— Россия не блокировала поставку угля, но есть некоторые ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны, — пояснил пресс-секретарь министерства Мадияр Уакпаев в разговоре с РИА Новости.

Накануне глава комитета украинской Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что Россия якобы заблокировала поставки угля на Украину из Казахстана. Об этом он в четверг, 4 ноября, написал в своем Telegram-канале.

До этого премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что Украина столкнется осенью-зимой со сложной ситуацией из-за энергоресурсов. Цены на газ в Европе, по его словам, достигли исторического максимума, а стоимость угля выросла в три раза. Осенне-зимний период на Украине будет сложным, но правительство имеет сценарии, чтобы пройти его спокойно, отметил политик.

Читайте также:
РоссияугольКазахстан
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Немеркантильные вы наши

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Москва — компас для бизнеса

Все мнения
О проекте