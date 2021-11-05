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В Раде заявили, что Россия приостановила поставки угля на Украину из Казахстана

Полина Долганова

Общество
В Раде заявили, что Россия приостановила поставки угля на Украину из Казахстана
Фото: Unsplash

Глава комитета украинской Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что Россия якобы заблокировала поставки угля на Украину из Казахстана. Об этом он в четверг, 4 ноября, написал в своем Telegram-канале.

— Российская Федерация остановила транзит угля из Казахстана, шедшего на Украину. Все соответствующие поставки в ноябре заблокированы. Техническая блокировка происходит на уровне РЖД, которая не подтверждает проезд вагонов с таким углем через РФ, — написал политик.

На Украине не работало более 50 процентов энергетических блоков на тепловых электростанциях в четверг, 4 ноября. Об этом ранее сообщил депутат Рады от партии «Батькивщина», первый зампред комитета по вопросам бюджета Иван Крулько.

Накануне премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что Украина столкнется осенью-зимой со сложной ситуацией из-за энергоресурсов. Цены на газ в Европе, по его словам, достигли исторического максимума, а стоимость угля выросла в три раза. Осенне-зимний период на Украине будет сложным, но правительство имеет сценарии, чтобы пройти его спокойно, отметил политик.

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