На Украине перестали работать более половины энергоблоков ТЭС

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На Украине не работало более 50 процентов энергетических блоков на тепловых электростанциях в четверг, 4 ноября. Об этом сообщил депутат Рады от партии «Батькивщина», первый зампред комитета по вопросам бюджета Иван Крулько.

По его словам, всего на Украине функционируют 88 энергоблоков.

— На сегодняшний день из 88 энергоблоков функционируют 37, 51 не функционирует. Из них половина не работает по так называемой аварийной заявке. Это недостаток топлива. То есть они готовы, но не функционируют, — уточнил депутат.

Крулько добавил, что недавно электростанция под Киевом с самыми большими мощностями — Трипольская ГЭС — перестала работать на фоне снижения до минимальных значений поставок угля. Парламентарий назвал это серьезной проблемой, потому как это может привести к веерным отключениям в том числе и в больницах страны.

Заместитель председателя заключил, что «нормальные власти» в аналогичных ситуациях начинают предпринимать какие-то действия, передает украинский телеканал «Наш».

Россия остановила поставки энергетического угля на Украину с 1 ноября. Об этом сообщил глава Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

Накануне премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что Украина столкнется осенью-зимой со сложной ситуацией из-за энергоресурсов. Цены на газ в Европе, по его словам, достигли исторического максимума, а стоимость угля выросла в три раза. Осенне-зимний период на Украине будет сложным, но правительство имеет сценарии, чтобы пройти его спокойно, отметил политик.