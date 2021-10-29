На Украине заявили об остановке поставок энергетического угля из России

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Россия останавливает поставки энергетического угля на Украину. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщил глава Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

— Такой уголь завозили компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), «Донбассэнерго» (Славянская ТЭС) и компания «Технова» (Дарницкая, Сумская и Черниговская ТЭЦ), — написал Герус в своем Telegram-канале.

По его информации, поставки будут прекращены с 1 ноября 2021 года.

Недавно представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) в Верховной раде Олег Волошин заявил, что капитуляция Украины перед Россией неминуема. По его словам, на Украине существует сложная ситуация с энергоносителями, поэтому отказ страны от конструктивных переговоров с Москвой может привести к холодной зиме для украинцев. Политик убежден, что властям страны нужно наладить диалог с Россией.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Европа находится на пороге кризиса энергетической отрасли, который через несколько недель может стать настоящим потрясением. По его словам, к настоящему моменту политика российской компании «Газпром» и запуск трубопровода «Северный поток — 2» отражаются на росте цен на энергоресурсы.

На фоне отказа российской компании «Газпром» от бронирования дополнительных мощностей по транзиту газа через Украину цена на топливо в Европе выросла на 14 процентов. Об этом 18 октября свидетельствовали данные лондонской биржи ICE.