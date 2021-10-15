Депутат Рады назвал капитуляцию Украины перед Россией неизбежной

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Капитуляция Украины перед Россией неминуема. Об этом в пятницу, 15 октября, заявил представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) в Верховной раде Олег Волошин в эфире телеканала Первый независимый.

— В этой ситуации переговоры по Донбассу — это уже второй вопрос. Естественно, что, если мы еще будем артачиться по Донбассу, то какие могут быть льготные поставки газа и угля? <…> Вот они говорили: «Ні капітуляції» (Нет капитуляции. — Прим. «ВМ»). Но она уже неизбежна. Экономически и энергетически капитуляция неизбежна, — приводят слова Волошина «Известия».

По его словам, на Украине существует сложная ситуация с энергоносителями, поэтому отказ страны от конструктивных переговоров с Москвой может привести к холодной зиме для украинцев.

Политик убежден, что властям страны нужно наладить диалог с Россией.

— В этих условиях власть должна откинуть этот патриотический пафос и наконец сказать: «Мы без России не просто не можем войну остановить, мы без России не можем обеспечить наличие тепла в квартирах, мы без России не можем обеспечить работу остатков нашей промышленности, мы без России не можем обеспечить наличие электричества в электросетях, — сообщил депутат.

Волошин отметил, что отказ официальных властей от диалога с Россией может привести к смене власти из-за народных волнений, которые спровоцирует усталость граждан от тяжелого экономического положения в государстве.

Иного мнения придерживается экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, которая накануне потребовала уничтожить Москву и призвала говорить о России как о стране-враге.

О планах Украины «победить» Россию до этого высказались болгары. Читатели болгарской газеты «Факти» заявили, что Украине незачем побеждать «родственный народ», а запуск газопровода «Северный поток — 2» может изменить планы Киева.