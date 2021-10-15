Бывший депутат Рады призвала уничтожить Москву

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Экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион потребовала уничтожить Москву. Такое заявление она сделала в четверг, 14 октября, в ходе марша радикалов в Киеве, посвященного Дню защитников и защитниц Украины.

— Пора перестать говорить о России как о стране-агрессоре, пора говорить о России как о стране-враге. И она будет врагом, пока мы не будем стремиться к уничтожению Москвы, — цитирует ее издание Vesti.ua.

Болгары высказались о планах Украины «победить» Россию. Украине незачем побеждать «родственный народ», а открытие газопровода «Северный поток — 2» может изменить планы Киева, заявили читатели болгарской газеты «Факти».

Читатель по имени Абе посетовал, «как много всяких идиотов». Он также поинтересовался, зачем Украине «прислуживать англосаксам» с целью «победы» над родственным народом.