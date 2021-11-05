Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ремонт Лужнецкой эстакады и Лужнецкого метромоста завершили в Москве

Полина Долганова

Город
Ремонт Лужнецкой эстакады и Лужнецкого метромоста завершили в Москве
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Лужнецкий метромост Карта всех событий

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили ремонтные работы на Лужнецкой эстакаде и Лужнецком метромосту. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщил заместитель мэра столицы в правительстве города Петр Бирюков.

Он рассказал, что строители заменили на объектах гидроизоляцию и обновили асфальт.

— Проведены плановые ремонтные работы по замене гидроизоляции и обновлению асфальтобетонного покрытия на Лужнецкой эстакаде и Лужнецком метромосту. Они были необходимы, так как резкие перепады температуры и интенсивное движение приводят к образованию колейности, которая может стать причиной дорожного происшествия, — объяснил Бирюков.

Заммэра уточнил, что работы проводились круглосуточно. Именно поэтому их удалось завершить в самые короткие сроки.

Во время ремонта движение машин не перекрывалось. Работы осуществлялись на одной из полос проезжей части.

Бирюков добавил, что за последнее десятилетие каждый объект мостового хозяйства прошел в Москве различные виды ремонта.

За последнее десятилетие в Москве привели в порядок 36 набережных, общая протяженность которых составляет 64,5 километра, рассказал Петр Бирюков. По его словам, в первую очередь специалисты облагородили Крымскую набережную. Она стала продолжением Пушкинской, Андреевской и Воробьевской набережных. Кроме того, часть Якиманской набережной сделали полностью пешеходной. Участок для прогулок москвичей берет начало от пересечения набережной с 3-м Голутвинским переулком и проходит до улицы Большая Якиманка.

Читайте также:
МоскваРемонтСтроительство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Немеркантильные вы наши

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Москва — компас для бизнеса

Все мнения
О проекте