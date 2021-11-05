Ремонт Лужнецкой эстакады и Лужнецкого метромоста завершили в Москве

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Лужнецкий метромост Карта всех событий

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили ремонтные работы на Лужнецкой эстакаде и Лужнецком метромосту. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщил заместитель мэра столицы в правительстве города Петр Бирюков.

Он рассказал, что строители заменили на объектах гидроизоляцию и обновили асфальт.

— Проведены плановые ремонтные работы по замене гидроизоляции и обновлению асфальтобетонного покрытия на Лужнецкой эстакаде и Лужнецком метромосту. Они были необходимы, так как резкие перепады температуры и интенсивное движение приводят к образованию колейности, которая может стать причиной дорожного происшествия, — объяснил Бирюков.

Заммэра уточнил, что работы проводились круглосуточно. Именно поэтому их удалось завершить в самые короткие сроки.

Во время ремонта движение машин не перекрывалось. Работы осуществлялись на одной из полос проезжей части.

Бирюков добавил, что за последнее десятилетие каждый объект мостового хозяйства прошел в Москве различные виды ремонта.

За последнее десятилетие в Москве привели в порядок 36 набережных, общая протяженность которых составляет 64,5 километра, рассказал Петр Бирюков. По его словам, в первую очередь специалисты облагородили Крымскую набережную. Она стала продолжением Пушкинской, Андреевской и Воробьевской набережных. Кроме того, часть Якиманской набережной сделали полностью пешеходной. Участок для прогулок москвичей берет начало от пересечения набережной с 3-м Голутвинским переулком и проходит до улицы Большая Якиманка.