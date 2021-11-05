Несколько мужчин напали на москвича с маленьким ребенком в ТиНАО

Фото: МВД

Россия, Москва, поселение Десеновское, микрорайон Новые Ватутинки Центральный Карта всех событий

Несколько неизвестных напали на отца с маленьким ребенком в Новой Москве. Об этом в пятницу, 5 ноября, рассказали очевидцы события.

По их словам, инцидент произошел в районе Новые Ватутинки.

В СМИ также появилось видео, на котором показано, как происходит избиение москвича как минимум четырьмя мужчинами. Неизвестные напали на молодого человека на тротуаре возле дороги. Отец ребенка пытался остановить злоумышленников, говоря, что они пугают малыша.

— Что делаете? Я с ребенком! — кричал молодой отец.

Причины конфликта нападавших и мужчины пока неизвестны, пишет РЕН ТВ.

В пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили, что по данному факту проводится проверка.

— Сотрудниками столичной полиции в ходе мониторинга интернет-ресурсов была выявлена видеозапись конфликта между гражданами, предположительно, на территории ТиНАО. По предварительным данным, пострадавших нет. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом, — рассказали в ведомстве.

До этого сообщалось, что беременную женщину-волонтера, которая проводила перепись населения, избили пьяные жители одной из квартир многоэтажки в Шимановском районе Приамурья. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Прокуратура Шимановского района контролирует ход его расследования.