Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Почти 300 тысяч новых адресов зарегистрировали в столице с начала года

Полина Долганова

Город
Почти 300 тысяч новых адресов зарегистрировали в столице с начала года
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

С начала 2021 года в адресный реестр Москвы внесли информацию о 297 тысячах построек. Наибольшее количество адресов присвоили жилым помещениям и парковочным местам. Об этом рассказал министр правительства столицы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

— Согласно законодательству, адрес должен быть присвоен каждым зданию и сооружению, квартире и офису, машино-месту, земельному участку, объекту капитального строительства, — отметил он.

По его словам, с января по октябрь текущего года из 297 тысяч новых адресов 111 тысяч получили жилые помещения, 87,1 тысячи — места для парковки автомобилей, 55,1 тысячи — земельные участки, 28,5 тысячи — нежилые помещения и 15 тысяч — объекты капитального строительства.

Благодаря внесенным в реестр данным горожанам смогут качественно и эффективно оказывать услуги в имущественно-земельных областях.

Адресация происходит либо по запросам, либо по инициативе города. Так, например, в 2021 году почти 150 тысяч объектов были внесены в реестр благодаря обращениям физических и юридических лиц.

Самое большое количество адресов было сконцентрировано в Новой Москве, передали на официальном сайте мэра Москвы.

Росреестр по Москве создали в 2009 году. За это время объем регистраций недвижимости в городе увеличился в несколько раз, сообщает пресс-служба ведомства в среду, 3 ноября. За 12 лет было зарегистрировано 672 230 ипотек и примерно столько же договоров долевого участия. На вторичном рынке жилья за указанный период зафиксировали более полутора миллионов сделок. При этом каждый день сотрудники Росреестра по Москве осуществляют около 12 тысяч учетно-регистрационных действий.

Читайте также:
РосреестрМосквановый адрес
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Немеркантильные вы наши

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Москва — компас для бизнеса

Все мнения
О проекте