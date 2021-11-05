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Суд отменил решение о выплате Россией более 50 миллиардов долларов по делу ЮКОСа

Полина Долганова

Общество
Суд отменил решение о выплате Россией более 50 миллиардов долларов по делу ЮКОСа
Фото: inosmi.ru

Верховный суд Нидерландов передал на повторное рассмотрение в Апелляционный суд Амстердама иск бывших акционеров компании «ЮКОС» против властей РФ. Об этом стало известно в пятницу, 5 ноября.

— В 2020 году Апелляционный суд в Гааге оставил в силе арбитражное решение 2014 года, в котором Российской Федерации было предписано выплатить компенсацию в размере около 50 миллиардов долларов США трем бывшим крупным акционерам нефтяной компании «ЮКОС», — цитирует постановление ведомства РИА Новости.

В середине мая Россия направила жалобу на решение суда Гааги, постановившего взыскать в пользу бывших акционеров нефтяной компании «ЮКОС» более 50 миллиардов долларов. Тогда в российском Минюсте напомнили, что бывшие владельцы нефтяной компании регулярно не платили налоги и незаконно выводили активы за границу.

В феврале апелляционный суд Гааги обязал РФ выплатить 50 миллиардов долларов экс-акционерам ЮКОСа. Тогда российский Минюст заявил, что подаст в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на этот вердикт, чтобы оспорить его.

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