Наказание для создателей треш-контента в интернете предложили ужесточить

Фото: Youtube / Квадратный бестиарий

Создателей треш-контента в социальных сетях необходимо наказывать крупными денежными штрафами. Миндальничанье же со стороны законодателей приводит к потворству его авторам, считает заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич.

— Должен работать закон, запрещающий размещение треш-контента. За треш-контент и за любой фейковый контент его создатели должны нести ответственность по закону, измеряемую в очень серьезных цифрах в рублях. Когда нам рассказывают о том, что у нас такая радость — штрафы 10, 20, 30, 50 тысяч рублей, я говорю, что это все «зашито» в смету расходов у этой публики, — заявил представитель ОП в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Малькевича, те же стримеры могут заработать на своей трансляции чего-то неприемлемого и ужасного миллион рублей и, даже если заплатят штраф, останутся в плюсе. А вот если бы сумма взыскания составляла пять миллионов рублей, то, прежде чем снять треш-видео, люди бы задумались о последствиях.

— Но у нас законодатели, по непонятной нам причине, стесняются подобные меры использовать. При этом мы не говорим о том, что создателей такого контента и фейков надо сажать. Наоборот, нужно наказание именно рублем, — добавил общественник.

Информация о треш-контенте периодически появляется в СМИ. На днях стало известно о семейной паре блогеров из Челябинска. Александр и Валерия Ошкуковы выкладывали в TikTok видео с 88-летней женщиной, страдающей деменцией, получая донаты от пользователей. В роликах они насмехались над беспомощностью пожилого человека, что возмутило пользователей Сети.

Теперь данной историей заинтересовались правоохранительные органы, а председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах издевательств над пенсионеркой. С точки зрения юристов, авторам стримов грозит уголовная ответственность.