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Легенда «Барселоны» Хави станет новым тренером клуба

Полина Долганова

Спорт
Легенда «Барселоны» Хави станет новым тренером клуба
Фото: Twitter / ФК «Аль-Садд»

Легенда футбольного клуба «Барселона» Хавьеер Эрнандес Креус станет новым тренером команды, за которую он играл большую часть своей жизни. Об этом стало известно в пятницу, 5 ноября.

Отмечается, что клуб «Аль-Садд», тренером которого Креус был после завершения спортивной карьеры, согласился расторгнуть с ним контракт, сообщили в Twitter-аккаунте клуба.

Бывший главный тренер испанского футбольного клуба «Барселона» Рональд Куман покинул свой пост в среду, 27 октября. Об этом сообщила пресс-служба команды в соцсети Twitter. Такое решение было принято после поражения каталонской команды в матче чемпионата Испании против «Райо Вальекано» (0:1). Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года. Под его руководством команда сыграла 67 матчей, в которых одержала 40 побед. В этом сезоне сине-гранатовые выиграли только 5 из 13 матчей во всех турнирах.

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