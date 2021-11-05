Легенда «Барселоны» Хави станет новым тренером клуба

Фото: Twitter / ФК «Аль-Садд»

Легенда футбольного клуба «Барселона» Хавьеер Эрнандес Креус станет новым тренером команды, за которую он играл большую часть своей жизни. Об этом стало известно в пятницу, 5 ноября.

Отмечается, что клуб «Аль-Садд», тренером которого Креус был после завершения спортивной карьеры, согласился расторгнуть с ним контракт, сообщили в Twitter-аккаунте клуба.

Turki Al-Ali: The #AlSadd administration has agreed on Xavi’s move to Barcelona after the payment of the release clause stipulated in the contract. We’ve agreed on cooperation with Barcelona in the future. Xavi is an important part of Al-Sadd’s history and we wish him success. pic.twitter.com/3FvCOdYl5X — 🏆 #76 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) November 5, 2021

Бывший главный тренер испанского футбольного клуба «Барселона» Рональд Куман покинул свой пост в среду, 27 октября. Об этом сообщила пресс-служба команды в соцсети Twitter. Такое решение было принято после поражения каталонской команды в матче чемпионата Испании против «Райо Вальекано» (0:1). Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года. Под его руководством команда сыграла 67 матчей, в которых одержала 40 побед. В этом сезоне сине-гранатовые выиграли только 5 из 13 матчей во всех турнирах.