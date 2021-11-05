Автомобиль загорелся на внешней стороне 2-го километра МКАД

Фото: АГН Москва / МЧС РФ

Россия, Москва, МКАД, 2-й километр Карта всех событий

На внешней стороне 2-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) в районе города Реутова загорелся автомобиль. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

На месте инцидента работают оперативные службы города.

В результате случившегося движение машин осуществляется по трем полосам из пяти.

В департаменте транспорта москвичам рекомендовали выбирать пути объезда.

28 октября водитель автомобиля Tesla врезался в столб освещения в ТиНАО, после чего машина загорелась. Пожарным удалось ликвидировать возгорание, пострадавших не было. Движение на участке аварии оказалось затруднено.